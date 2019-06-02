Değirmenlik’i sarsan ölüm

45 yaşındaki İrfan Erbay, bu sabah 7’de rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erbay’ın ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu. İhtiyat sandığında memurluk yapan Erbay’ın, rahatsızlığı olmadığı biliniyordu. Erbay’ın Kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. Erbay’ın yakınları, kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerine duruyor. Cenaze töreni için ise aile yakınlarının adaya gelmesi bekleniyor.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

2.6.2019 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Değirmenlik'te sakin İrfan ERBAY (E-45) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. İrfan ERBAY'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.