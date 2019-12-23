‘Değirmenlik Lisesi’nde taşımacılık grevi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ‘Değirmenlik Lisesi’nde yaşanan öğrenci taşımacılığındaki kaosla ilgili uyar grevi yaptı.

Değirmenlik Lisesi önünde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, lisede öğrenci taşımacılığıyla ilgili bir kaos yaşandığını, bu nedenle okulda uyarı grevi yaptıklarını kaydederek şunları söyledi, “Bu greve okul öğretmenleri, müdür, okul aile birliği ve bazı veli ile öğrenciler de destek veriyor. Siyasî çekişmelerden dolayı öğrencilerimiz mağdur oluyor. Çözüm üretmemeleri de ne kadar aciz olduklarını ve siyasi kaygı taşıdıklarını gösteriyor. İvedilikle bu konular çözülmeli aksi halde yaşanan felaketin sorumlusu olacaktır."

Uyarı grevinde son iki ders yapılmadı

Meriç - Balıkesir güzergahında olan ulaşım sorunundan dolayı sendika lisede grev yapıyor. Okulun bitiş zili bugün 11.30'da çaldı. Çocuklar, grev nedeniyle son 2 dersi yapmadan evine gitti.