Değirmenlik hayata döndü: 1-2

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz**, Cemal Sakallı**, Hakan Gök**

DOĞAN TB: Ozan Mercan**, Aydın Aygın**, Tunahan Şencan* (Dk.46 Ahmet Çoşkun**), Salih** Güvensoy, Kenan Oshan*, Quadri Raheem*, Koral Saymaz**, Ahmet Sönmez**, Joel Tshimba* (Dk.46 Ahmet Saygı*), Hasan Kanlı**, Selim Saygı*

DEĞİRMENLİK: Çayan Çeko***, Gençali Kumaş**, Burçin Kerimoğulları**, Waderson Miranda**(Dk.51 Victor*), Haşim Girgin**, Sercan Çoban***, Uğur Aktaş** (Dk.46 Ümitcan Babahan**), Fehim Yılmaz**, Yusuf Kumaş** (Dk.70 İbrahim Yıldız*), Rifat Kanıöz**, Pape Samba Fall**

GOLLER: Dk.46 Hasan Kanlı (DTB) Dk.25 Pape Samba Fall Dk.43 Waderson Miranda (Değirmenlik)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında kötü günler geçiren Değirmenlik’i konuk eden Doğan Türk Birliği, ağır bir yara aldı. 25 ve 43’üncü dakikalarda kalesinde gol görmekten kutulamayan Doğan Türk Birliği, üst düzey futbol oynamasına rağmen maçı çeviremedi. Değirmenlik haftalar sonra galibiyet alırken, puanını 15 yükseltmiş oldu. Karşılaşmayı kaybeden Doğan Türk Birliği ise, rakibi Cihangir’in puan kaybettiği haftada önemli bir şansı değerlendiremeyerek 33 puanda kaldı.

Önemli anlar

Dk.11: Salih’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarıya gitti.

Dk.23: Aydın’ın yaptığı ortaya Selim Saygı kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Çayan topu kornere yolladı.

Dk.25: uzaktan gelen şut Uğur’un önünde kaldı. Uğur Aktaş tamamladı ve golünü attı. (1-0)

Dk.43 Miranda’nın kullandığı serbest vuruşta top herkesin bakışları arasında kaleye yöneldi ve ağlara gitti. (0-2)

Dk.45+1: ceza sahası içinde Ahmet Sönmez’e yapılan hareket sonrasında hakem Serkan Durmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen penaltı vuruşundan Joel Tshimba yararlanamadı.

Dk. 46 Sağ taraftan Quadri Raheem’in yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Hasan topu ağlara gönderdi. (1-2)

Dk.58: Değirmelik kalesinde inanılmaz karambol yaşandı. Hasan Kanlı vurdu savunmadan seken topu Değirmenlik savunması topu uzaklaştırdı.

Dk.77: Ahmet Coşkun arka direkte topla buluştu ve vuruşunu yaptı kaleci Çayan topu kesti.

Dk.89 Hasan Kanlı’nın uzaktan vurduğu sert şutu kaleci Çayan önledi.