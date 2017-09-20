Değirmenlik Belediyesi'nden yeni proje

Değirmenlik Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Beyköy, Cihangir, Düzova, Yeniceköy, Çukurova, Kalavaç, Balıkesir, Meriç, Gaziköy, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyünün yollarının yeniden asfaltlanması amacıyla gerekli işlemlerin yapımı için açılan ihaleyi, Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd. kazandı.

Değirmenlik Belediyesi öz kaynakları ile TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla 120 iş gününde tamamlanacak proje, KDV hariç 2 milyon 459 bin 271 TL’ye mal olacak.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, uzun zamandan beri planlanan projesi için koşulların hazır olduğunu belirterek, asfaltlanma işlemlerinin tamamlanmasıyla belde halkının rahatlığı, güvenliği ve beldenin çağdaş bir çehreye kavuşacağını söyledi.