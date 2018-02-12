Değirmenlik Belediyesi “Toplu İş Sözleşmesi” imzaladı

Değirmenlik Belediyesi'nde çalışanların yasal ve sosyal haklarını belirleyip düzenleyen “Toplu İş Sözleşmesi” imzalandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ın, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve BES Yönetim Kurulu üyeleri ile imzaladığı “Toplu İş Sözleşmesi” revize edilerek, günün koşullarına uygun hale getirildi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, yenilenen “Toplu İş Sözleşmesi”nin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Işısal, belediyeciliğin büyük bir emek ve özveri işi olduğunun altını çizerek, çalışan tüm emekçilerin daha refah içinde yaşayabilmelerinin önemli olduğunu kaydetti.