Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına sendikal güvence
Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı.
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Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES), 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya tarafından bugün imzalanan “Toplu İş Sözleşmesi” 2 yıl boyunca geçerli olacak.
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