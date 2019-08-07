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Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına sendikal güvence

Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına sendikal güvence

Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı.

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Değirmenlik Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES), 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak “Toplu İş Sözleşmesi”ni imzaladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya tarafından bugün imzalanan “Toplu İş Sözleşmesi” 2 yıl boyunca geçerli olacak.  

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