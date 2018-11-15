Eroğlu, “KKTC”yi anlattı:

“Artık defteri kapatmak ve tanınma istemek lazımdı”





Kıbrıslı Türk siyasetçi, UBP’nin eski genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’na göre “KKTC’nin ilanından sonra bir süre daha görüşmeleri devam ettirmek olmuyorsa da artık defteri kapatmak ve tanınma istemek lazımdı.”

Eroğlu’nun bunun yapılamadığını, başlıca sebebinin de “Türkiye’ye yönelik tehditler, Türkiye’nin başına açılan işler” olduğunu söyledi.

“KKTC bugün de bizim en büyük gücümüzdür” diyen Eroğlu, gelecekten umutlu olduğunu ifade etti.



“Zannetmeyin ki….”

Eroğlu, “KKTC”nin ilan edileceğinin açıklandığı geceyi de şöyle anlattı:

“Hiç unutmuyorum; Denktaş Bey saat 22.30 sıralarında bir telefon konuşması yapacağını söyleyerek odadan çıktı ve geri döndüğünde ‘size bir müjdem var. Yarın devletimizi, bağımsızlığımızı ilan edeceğiz’ dedi. Biz UBP milletvekilleri olarak tabii ki memnun olduk ve Bağımsızlık Bildirgesi’ni hemen orada imzaladık. Ancak herkesin bildiği üzere CTP ve TKP’li milletvekilleri bağımsızlığa, devlet ilanına karşı çıktı. Denktaş Bey bu tepkileri üzerine artık kararın verildiğini belirten ifadeler kullandı ve ‘Yarın Meclis’te oylama olacak. Siz zannetmeyiniz ki hem hayır oyu vereceksiniz, hem de o Meclis’te oturacaksınız’ dedi. Bir de telefon bağlantılarının kesildiğini açıkladı. CTP ile TKP çaresizlik içinde yaptıkları toplantılarda istemeyerek de olsa, içlerine sinmese de bağımsızlık ilanına ‘evet’ dediler.”

Eroğlu’na göre bugün yaşanan sıkıntıların temelinde temelinde “hâlâ bu hatalı, bağımsızlık ilanına karşı hazımsızlığın etkileri vardır.”



“Bangladeş tanıdı”



Eroğlu “35 yaşında geldi ancak KKTC niye tanınmadı” yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Türkiye’nin KKTC’yi tanıması çok önemlidir. Bilindiği üzere KKTC’yi Bangladeş ilk günden tanıdı. Pakistan tanıyabileceğini açıkladı ama bizim KKTC ilan edilirken federal çözüme kapıyı kapatmamamız nedeniyle, dünyayı idare eden BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin kendi sorunları nedeniyle KKTC ilanına tepki göstermeleri, Güvenlik Konseyi’nden 541 sayılı kararı çıkarmaları üzerine tanınma konusunda ileri gidemedik. Hâlâ gidemiyoruz. Neden? Çünkü, görüşmeler sürerken tanınma olmaz.

Bana göre KKTC’nin ilanından sonra bir süre daha görüşmeleri devam ettirmek olmuyorsa da artık defteri kapatmak ve tanınma istemek lazımdı ama olmadı. Bunun başlıca sebebi, Türkiye’ye yönelik tehditler, Türkiye’nin başına açılan işlerdir.”



(Özgül Gürkut / Fezile A. Öksüz’ün Türk Ajansı Kıbrıs’taki röportajından derlenmiştir. / Fotoğraf: Süleyman Önal )