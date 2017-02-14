Deftera’da “Barış güvercini” etkinliği  

Kıbrıslı barışseverler Güney Kıbrıs’ta Deftera’da geçtiğimiz Pazar günü bir araya geldi.

Kıbrısı ve Kıbrıslılığı yaşatmak amacıyla kurulan ‘Gerçek Kıprıslılar (Real Cypriot’s) facebook grubu tarafından iki toplumlu etkinliklik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ‘The dove of peace’ (barış güvercini) organizasyonunda Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Maronit, Ermeni ve Latin bir arada eğlendiler.

Kültürümüzü sahiplenen ve yaşatılması için uğraş veren, kültürlerarası anlayışından taviz vermeyen ve ortak vatanda ortak gelecek için kavga veren Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) ve Kıbrıs Havaları Derneği etkinliğe büyük katkı koydu.

Ahmet Belevi, Evagoras Ammochostou korosu, Tony Solomou, Josef Poullis, Oi Las da organizasyona katkı koydu.

Belediye Başkanı Fotoula Hadgipapa, yukarı ve aşağı Deftera köy muhtarları, Hala Sultan imamı Şakir Alemdar, Maronit Piskobosu Osif Souef ve Lakadamya, Aşağı Deftera rahibi Charalambos gerçek Kıbrıslılar ile birlikte etkinlikte hazır bulundu.

Barış kültürünü baltalayanlara ve bölünmüşlüğün devamlılığını isteyenlere “barış güvercini” etkiliğine katılan “Gerçek Kıprıslılar” iki dilde müzikler, şarkılar, danslarla barış ve dostluk mesajı verdiler.