Defne’nin 35. sayısı çıktı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin ülkedeki kültür sanat etkinliklerini belgelemek amacıyla 2006 yılının sonunda gazete formatında yayımlamaya başladığı ve ücretsiz olarak dağıtılan Defne Kültür Sanat Dergisi’nin 35. sayısı yayımlandı. İçinde sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra çeşitli röportajların yer aldığı 35. Defne Kültür Sanat Dergisi’nin dağıtımına başlandı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, arşiv nitelikli olan Defne Dergisi okuyucularına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın sunuş yazılarıyla sesleniyor. Düzeltisini Atatürk Kültür Merkezi Yönetmeni Nuri Ünüçok ve Emekli Edebiyat Öğretmeni Yazın Sanatçısı Ayşe Tural’ın yaptığı Defne Dergisi’nde, KKTC’de düzenlenen ve KKTC’li sanatçıların yurtdışında düzenlediği veya katıldığı etkinlikler hakkındaki haberlere yer veriliyor. Kültür Dairesi personellerinden Ceyhan Özyıldız’ın yayın koordinatörlüğünü üstlendiği derginin yayına hazırlanmasında da Kültür Dairesi personellerinden Bedia Kale, Ceyhan Özyıldız, Dr. Fatoş Giritli, Güzide Alicik, Işıl Candan Kalkan, Nurperi Özgener, Pervin Aremek, Serap Sürahi ve Yusuf Örs görev alırken derginin grafik tasarımını da Leman Ünverdi üstlendi.

Sanatçılar ve kültür sanatla ilgili sivil toplum örgütlerine dağıtıldığı belirtilen Defne Kültür Sanat Dergisi, 2 bin adet olarak basıldı.

