Defne çıktı

Kültür Dairesi’nin ücretsiz dağıtılan Defne Kültür Sanat Dergisi’nin 37. sayısı yayımlandı. İçinde sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra çeşitli röportajların yer aldığı, 37. Defne Kültür Sanat Dergisi dağıtılmaya başlandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, arşiv nitelikli olan Defne Dergisi okuyucularına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit ile Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya’nın sunuş yazılarıyla sesleniyor. Düzeltisini Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok ve Emekli Edebiyat Öğretmeni Yazın Sanatçısı Ayşe Tural’ın yaptığı Defne Dergisi’nde, KKTC’de düzenlenen ve KKTC’li sanatçıların yurt dışında düzenlediği veya katıldığı etkinlikler hakkındaki haberlere yer veriliyor. Kültür Dairesi personelinden Ceyhan Özyıldız’ın genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Dergi’nin yayına hazırlanmasında da Kültür Dairesi personelinden; Bedia Kale, Ceyhan Özyıldız, Dr. Fatoş Giritli, Güzide Arşehit, Işıl Candan Kalkan, Nurperi Özgener, Pervin Aremek ve Serap Sürahi görev alırken Dergi’nin kapak tasarımı ile grafik tasarımını da Leman Ünverdi yaptı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, sanatçılar ve kültür sanatla ilgili sivil toplum örgütlerine dağıtıldığı belirtilen Defne Kültür Sanat Dergisi’nin 2000 adet basıldığı Dergi’ye ulaşmak isteyenlerin Daire’den temin edebilecekleri bildirildi.