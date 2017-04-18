Mağusa’da dün sabah 25 yaşındaki Burcu Okumuş isimli kadın 42 yaşındaki eşi Özgür Okumuş tarafından sokak ortasında ve herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak cinayete kurban gitti. Dün sabah saat 10:45 raddelerinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Yemen Kahvesi” önünde meydana gelen kan donduran cinayetin ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Eşini başta kalp ve boyun kısmından olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Özgür Okumuş, ardından kendi kendini ayni bıçak ile göğüs kafesi kısmından yaraladı.

Özgür Okumuş, Lefkoşa’da bir üniversitede eğitim gören eşi Burcu Okumuş ile birlikte “Yemen Kahvesi”ne bir şeyler içmeye gitti. Karı koca arasında sözlü tartışma çıkmasının ardından Burcu Okumuş masadan kalkarak cafeden çıktı.

Olayın ardından Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burcu Okumuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yine Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür Okumuş ise yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.

Eşini ağır şekilde yaralayan Özgür Okumuş, ardından kendini aynı bıçak ile göğüs kafesinden yaraladı. Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçaklayan Özgür Okumuş’a çevrede bulunan bir vatandaşın müdahale etmeye çalıştığı ve Özgür Okumuş’un ise konu kişiye “Uzak dur. Seni de bıçaklarım” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Korkunç detaylar

Elde edilen bilgilere göre “Yemen Kahvesi” eski çalışanı Özgür Okumuş, dün sabah Lefkoşa’da bir üniversitede eğitim gören eşi Burcu Okumuş ile birlikte “Yemen Kahvesi”ne bir şeyler içmeye gitti. Karı koca arasında sözlü tartışma çıkmasının ardından Burcu Okumuş masadan kalkarak cafeden çıktı. Eşi Burcu Okumuş’un arkasından dışarıya çıkan Özgür Okumuş ise eşini yakalayarak tasarrufunda bulundurduğu yeşil saplı bıçağı başta eşinin kalp ve boyun kısmı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerine defalarca sokarak sokak ortasında ağır yaraladı. Eşini ağır şekilde yaralayan Özgür Okumuş ise ardından kendi kendini ayni bıçak ile göğüs kafesinden yaraladı. Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçaklayan Özgür Okumuş’a çevrede bulunan bir vatandaşın müdahale etmeye çalıştığı ve Özgür Okumuş’un ise konu kişiye “Uzak dur. Seni de bıçaklarım” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Kadın yoldan geçen bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü...

Yine elde edilen bilgilere göre eşi Özgür Okumuş tarafından defalarca bıçaklanan Burcu Okumuş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay saati yoldan geçen bir vatandaşın ise kanlar içindeki Burcu Okumuş’u yerde yatırken görmesi üzerine arabasına alarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürdüğü öğrenildi.

Hayat belirtisi yoktu...

Bir vatandaş tarafından arabası ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burcu Okumuş’un hastaneye götürüldüğü zaman hayat belirtisi olmadığı öğrenildi. Doktorlar, hastaneye götürüldüğü zaman hayat belirtisi bulunmayan Burcu Okumuş’u hayata döndürmek için elinden geleni yapmalarına rağmen Burcu Okumuş hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve ilk etapta hayati tehlikesi bulunan Özgür Okumuş’un ise yapılan ilk tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığı ancak hayati tehlikeyi atlatarak durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede polis nezaretinde devam edildiği öğrenildi.

Cinayet aleti olay yerinde bulundu...

Cinayetin ardından olay yeri polis tarafından kordon altına alındı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri büyük bir titizlik içerisinde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayet aleti olan yeşil saplı kanlı bıçak olay yerinde yol kenarında bulunarak emare alındı. Kan donduran cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Uyuşturucu şüphesinin doğması üzerine ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri “Yemen Kahvesi” yanında bulunan ve Özgür Okumuş’un 5 gün önce taşındığı öğrenilen Mevlüt Apartmanı Daire 1’de arama yaptı. Narkotik ekipleri evde yapılan aramada ise kanunsuz bir şeye rastlamadı.

Özgür Okumuş’un sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekti...

Özgür Okumuş’un olaydan bir gece önce Facebook hesabında paylaştığı ve cinayeti konu alan şiir ile yine cinayeti işlemeden bir saat önce paylaştığı “Noktayı koyman gereken yeri bilmekti oysa adamlık nokta......” şeklindeki yazı dikkatleri çekti. Toplum arasında büyük infial yaratan olayın ardından ise Özgür Okumuş’un Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarının altına çok sayıda küfür ve tepki içeren yorumlar yapıldı.

“Taammüden adam öldürme” suçundan yargılanacak...

Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis nezaretinde bulunan Özgür Okumuş’un taburcu olur olmaz “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi.

Özgür Okumuş’un eşi Burcu Okumuş’u öldürmek için kullandığı kanlı bıçak olay yerinde yol kenarında bulundu...

Özgür Okumuş’un olaydan bir gece önce ve yine olaydan 1 saat önce Facebook hesabından yaptığı paylaşımlar... Burcu Okumuş ise cinayete kurban gitmeden bir gün önce eşi Özgür Okumuş’un 2016 yılında paylaştığı fotoğrafı kendi Facebook hesabından “AŞK” diye yazarak paylaşmıştı...