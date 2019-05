DeFacto Girne’de yeni mağaza açtı

Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün moda markalarından DeFacto, Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımlarını sürdürüyor. Yurtdışındaki mağaza ağını genişleterek global marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde ilerleyen DeFacto, ülkedeki ikinci mağazasını Girne’deki Naci Talat Caddesi üzerinde hizmete açtı. Ülkedeki ilk mağazasını üç yıl önce Mağusa’da açan şirket, önümüzdeki dönemde başkent Lefkoşa’da açmayı planladığı yeni mağazasıyla büyümeye devam edecek. DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, ülke ekonomisinin büyümeye devam edeceğine inandıklarını belirleterek yatırımlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

‘Üçüncü mağaza Lefkoşa’da olacak’

Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki kardeşlik ve kültür bağından güç bulan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Ersoy, “Mağaza yatırımlarımızla bu ilişkilerin gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hazır giyim alanında Türkiye’den çıkmış uluslararası bir moda markası olmak istiyoruz. KKTC’deki mağazalarımız bu hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Şu an iki mağazamız var, önümüzdeki dönemde Lefkoşa’da da yeni bir mağaza açmak istiyoruz” dedi.

‘Kadın, erkek ve çocuk için tüm ihtiyaçlar tek mağazada’

Serdar Ersoy, “Girne’de açılan yeni mağazamız Naci Talat Caddesi üzerinde toplam 650 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Açılışa özel olarak, İlkbahar -Yaz ve Anneler Günü’ne özel tüm kadın koleksiyonlarında ikinci ürüne yüzde 30 indirim uygulanacak. Mağazalaşma konusunda tek duraklı alışveriş (one stop shopping) stratejisi doğrultusunda hareket ediyoruz. Buna göre kadın, erkek ve çocuk her yaş grubu tüketicilerimizin, giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını aynı anda tek bir mağazamızdan sağlayabiliyoruz. Ürün çeşitliliği sağlayarak tüm kategorilerde müşterilerin memnuniyetini sağlamaya büyük özen gösteriyoruz. Ülkedeki mağazalarımızda günü ve modayı yakalayan tasarımlara ve her yaştan insanın zevkine hitap eden zengin bir ürün gamına sahibiz. Kaliteyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.