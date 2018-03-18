Debola G.Gücü’ne hayat verdi: 1-2

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Baf Ülkü Yurdu, Gençlik Gücü’nü konuk etti. Gençlik Gücü bu zorlu deplasmandan 2-1’lik üstünlükle dönerek hanesine 3 puan dasha yazdırdı ve alt sıralardan kutlumak için önemli bir galibiyet almış oldu. Yeşil beyazlı ekibin Debola’dan gelirken, ev sahibi ekip Baf Ülkü Yurdu’nun tek golü Joseph’ten geldi. Gençlik Gücü elde ettiği bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 29’a yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu ise sahasında aldığı mağlubiyet sonrasında 32 puanda kaldı.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Olgun Canik, Ozan Kel

BAF ÜY

Erdoğan Nay

Tahsin Denizsever

Arif Öztürk

(Hasan Sedatgil)

Joseph

Felix Obada

Lawal Muhry

Fikri Arslan

Hüseyin Hürben

(Dk.60 Hürcan)

Mete Sağır

(Dk.60 Berk Çakır)

Azat Tip

Ahmet Hatay

TD: Kemal Yürekli

GENÇLİK GÜCÜ

Ferhat Oğlak

Hakan Karacaoğlu

Ali Akbulut

Ndue Mujeci

Uğur Sönmez

Özcan Saygı

(Dk.55 Ahmet Can)

Hüseyin Taşçı

Sezgin Dağ

Debola Ogunseye

Maiaya Mamadou

Gökhan Özer

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.28 Joseph(BÜY), Dk.15 ve Dk.79 Debola(Gençlik Gücü)