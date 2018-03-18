Debola G.Gücü’ne hayat verdi: 1-2
Baf Ülkü Yurdu, Gençlik Gücü’nü konuk etti. Gençlik Gücü bu zorlu deplasmandan 2-1’lik üstünlükle dönerek hanesine 3 puan dasha yazdırdı
K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Baf Ülkü Yurdu, Gençlik Gücü’nü konuk etti. Gençlik Gücü bu zorlu deplasmandan 2-1’lik üstünlükle dönerek hanesine 3 puan dasha yazdırdı ve alt sıralardan kutlumak için önemli bir galibiyet almış oldu. Yeşil beyazlı ekibin Debola’dan gelirken, ev sahibi ekip Baf Ülkü Yurdu’nun tek golü Joseph’ten geldi. Gençlik Gücü elde ettiği bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 29’a yükseltirken, Baf Ülkü Yurdu ise sahasında aldığı mağlubiyet sonrasında 32 puanda kaldı.
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Turgay Misk, Olgun Canik, Ozan Kel
BAF ÜY
Erdoğan Nay
Tahsin Denizsever
Arif Öztürk
(Hasan Sedatgil)
Joseph
Felix Obada
Lawal Muhry
Fikri Arslan
Hüseyin Hürben
(Dk.60 Hürcan)
Mete Sağır
(Dk.60 Berk Çakır)
Azat Tip
Ahmet Hatay
TD: Kemal Yürekli
GENÇLİK GÜCÜ
Ferhat Oğlak
Hakan Karacaoğlu
Ali Akbulut
Ndue Mujeci
Uğur Sönmez
Özcan Saygı
(Dk.55 Ahmet Can)
Hüseyin Taşçı
Sezgin Dağ
Debola Ogunseye
Maiaya Mamadou
Gökhan Özer
TD: Niyazi Göksun
GOLLER: Dk.28 Joseph(BÜY), Dk.15 ve Dk.79 Debola(Gençlik Gücü)