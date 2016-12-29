Debbie Reynolds hayatını kaybetti

Amerikalı aktris Debbie Reynolds, Star Wars'ın yıldızı kızı Carrie Fisher'ın 60 yaşında ölmesinden bir gün sonra Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Debbie Reynolds'ın hastaneye kaldırıldığı sırada, oğlu Todd Fisher'ın Beverley Hills'taki evinde, kızının cenaze töreninin hazırlıklarıyla ilgileniyordu.

Tod Fisher ise Variety dergisine yaptığı açıklamada "Annem kızı Carrie ile olmak istedi" dedi.

Amerikan medyasında yayımlanan haberlerde, Debbie Reynolds'ın felç geçirdiği bildirildi.

Reynolds kızının ölümünün ardından Facebook'ta bir mesaj yayımlamıştı. Reynolds mesajında, "Sevgili ve harika kızımın Tanrı vergisi yeteneklerine kucak açan herkese teşekkürler. Ona bundan sonraki durağına yolculuğunda rehberlik eden düşünceleriniz ve dualarınız için size minnettarım" demişti.

'Tüm zamanların en iyi müzikalinde' oynadı

Holywood'ın efsaneleri arasında gösterilen 84 yaşındaki Reynolds, 1950 ve 60'lı yıllarda birçok müzikal ve komedide oynamıştı.

Reynolds özellikle bazı eleştirmenlere göre tüm zamanların en iyi müzikali olan 1952 yapımı "Singin' in the Rain"deki performansıyla biliniyordu.

Yaklaşık 70 yıllık bir kariyeri sahip ünlü oyuncu bu filmde henüz 19 yaşındayken Gene Kelly ile başrolü paylaşmıştı.

Titanik gemisinden kurtulan Margaret Brown'ı canlandırdığı "The Unsinkable Molly Brown" filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Debbie Reynolds, komedi dizisi Will & Grace'te de Grace'in annesini canlandırmış ve bu rolüyle de Emmy Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Reynolds'ın, özellikle Star Wars'taki Prenses Leia karakteriyle tanınan kızı Carrie Fisher ise Cuma günü Londra'dan Los Angeles'a giden uçakta kalp krizi geçirmiş ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.