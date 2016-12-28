Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, herkes CAS emekçilerine ve örgütlü mücadeleye sahip çıkmaya çağırıldı.

Açıklamada, çalışma hayatının geldiği içler acısı vaziyetin CAS’ta yaşananlarla bir kez daha gözler önüne serildiği savunuldu.

Açıklamada, iş gücünün örgütlenmesine kesinlikle tahammülü olmayan hükümet ve yöneticilerin sendikalaşmaya çalışan emekçiye saldırmaya devam ettikleri ileri sürüldü.

Dayanışma açıklamasında, CAS yönetiminin sırf sendika üyesi oldukları için çalışanları hiç acımadan işten çıkarmasının ülkede sendikalaşma hakkının sadece kağıt üstünde var olduğu gerçeğini ortaya koyduğu savunuldu.