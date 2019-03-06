Dayanışma Turizm Ltd.’den de sözleşmeye onay

Bir süredir Vakıflar Örgütü ile Dome Otel’i işleten Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu arasında sorun olan "Dome Otel Sözleşmesi" Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nda onaylandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, sözleşmenin tüm yönetim kurulu üyelerinin onayı ile oybirliği ile geçtiğini söyledi.

Sözleşmenin detaylarını paylaşmayan Musaoğulları, “ Ortaya iyi bir sözleşme çıkarıldı. Turizm Emekçileri Sendikası’na iletilecek. Olumlu olursa, hafta başında imzalanır” dedi.

Öte yandan kamuoyunda uzun süredir tartışılan sözleşmenin son şekli bugün yapılan toplantı sonrası Dayanışma Turizm Ltd.’den de onay aldı. Otel çalışanları da sözleşmenin imzalanmasına olumlu yaklaştı.