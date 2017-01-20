Dayanışma, “Kentleşme Atölyesi” oluşturdu.

Dayanışma’dan yapılan açıklamaya göre Kentleşme Atölyesi, “kentleşme stratejilerini ve vizyonlarını yurttaşların tartışabileceği bir zemine taşıyarak devlet erki ve sermayenin güdümündeki araçlardan bağımsız bir kentleşme modeli oluşturmayı” amaçlıyor.

Atölyenin amaçları arasında, “farklı kültürel ve ekonomik sınıflardan oluşan yurttaşların geniş katılımına ve tartışmalara olanak verebilecek kent vizyonu çalışmaları, merkezi iktidar yapılarına bağlı imar planlarının izole süreçlerine bağlı kalınmadan; yurttaşlarının katılımı ile kent hakkının doğrudan pratiği” de bulunuyor.