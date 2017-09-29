Dayanışma Evi, “hareketin parçası olacak gönüllüler” arıyor!

Dayanışma Evi, 8-11 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa’da düzenlenecek olan Buffer Fringe IV festivalinde görev almak isteyen gönüller için bir çağrı yayınladı:

Gönüllüler dünyada tanından ve Kıbrıs’ta türünün tek örneği olan bu festivalin yapımında rol almaları ve dünyanın dört bir yanından gelen festival organizatörleri ve sanatçılarla tanışmalarının yanında; Kıbrıs’taki toplumları bir araya getirmenin ve yerli sanatçıları desteklemenin tarif edilemez mutluluğunu yaşayacaklar!

Gönüllüler, duyurudan konukseverliğe; idari işlerden etkinlik organizasyonuna farklı bir çok takıma yerleştirilecekler ve Buffer Fringe ekibinin bir parçası olarak çalışacaklardır. Dayanışma Evi, gönüllülerin görev aldıkları süre için bir katılım belgesi düzenleyecektir.

Kayıt ve detaylı bilgi için contact@home4cooperation.info adresine e-mail gönderebilir ya da bizlere +90 548 834 57 40 numaralı telefondan ulaşabilir ve hareketin parçası olabilirsiniz!