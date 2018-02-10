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Davutoğlu ile yollar ayrıldı

Davutoğlu ile yollar ayrıldı

Binatlı, tecrübeli teknik adam Gökmen Davutoğlu ile yollarını ayırdı

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K-Pet Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Binatlı'da teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile yolların ayrıdığı öğrenildi. Başkan Orsel Neşe, Yönetim Kurulu'nun bu konuda görüştüğünü ve hocayla anlaşarak yolların ayrıldığını söyledi. Yeni teknik adamın kim olacağı konusunda yeni bir komite kurulduğunu aktaran Neşe, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacakları GAÜ Çetinkaya karşılaşmasından önce yeni teknik adamın belli olacağını belirtti. Neşe, bugünkü antrenmanı alt yapı hocalarından ve kurulan komitede yer alan Ulun Cam'ın yaptıracağını da sözlerine ekledi.

Süper Lig'in Güzelyurt ekibi, bu sezon ligde şampiyonluğu hedefliyor.

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