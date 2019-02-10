Davulcu etkisi: 4-2

K-Pet Süper Lig’de 17.hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova, kendi evinde Cihangir’i konuk etti. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Yeni teknik direktörü Toygar Davulcu nezaretinde ilk karşılaşmasına Davulcu’nun eski takımına karşı çıkan Merit Alsancak Yeşilova, iyi bir oyunla rakibini ekarte etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Yasin Doğan (2) ve Vakkas Kaynarca (2) kaydetti. Cihangir’de Ertan Bulut ve Musa Şanlıer’in golleri takımlarının puan almasına yetmedi. Merit Alsancak Yeşilova aldığı galibiyetle 26 puana yükselirken, Cihangir takımı 30 puanda kaldı.

STAT: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: M. Sezener***, F. Bardakçıoğlu***, İ. Ercan***

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

İrfan Özbay**

Mustafa Salk**

Vakkas Kaynarca***

Mejdi Direniş***

Gilles Binya***

Ergin Kankal*

(Dk.31 İlyas)***

Yasin Doğan***

Esin Sonay***

(Dk.67 Billy)*

Hamis Çakır***

Jean Makoun***

Burak Koçar**

(Dk.75 Memduh)

TD: Toygar Davulcu

CİHANGİR

Tuğcan Aksulu*

Fırat Ersalan**

Nurettin Gecekuşu*

Ertan Bulut**

Erol Aksunlar**

Musa Şanlıer**

Kaho Yannick*

Oliver Uche**

Henri Belle*

Çağlar Toklu**

(Dk.50 Doğan)*

Mikail Sivri**

TD: Hasan Burgaç,

GOLLER: Dk.9 ve 46 Vakkas Kaynarca, Dk.53 ve 90+2 Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova) – Dk.14 Ertan Bulut, Dk.34 Musa Şanlıer (Cihangir)