Davasını tutuksuz bekleyecek

Lefkoşa’da Paket Postanesi’ne kendisi adına gönderilen paketi almak istediği esnada, görevli memurlar tarafından paketin incelenmesi sonucu üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yazılı ıslak ve soğuk mühür ile çeşitli yazıcı malzemeleri bulunması üzerine tutuklanan zanlı A.B.F.T., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, 3 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa’da Paket Postanesi’ne giden zanlının, adına gönderilen paketi almak istediği esnada, görevli memurlar tarafından paketin incelenmesi sonucu üzerinde Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yazılı ıslak ve soğuk mühür ile çeşitli printer yazıcıları olduğunun belirlendiğini ancak zanlının postaneden ayrıldığını mahkemeye aktardı.

Polis, olayın polise bildirildiğini ve zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirterek, zanlının 23 Ekim’de muhaceret işlemlerini yaptırmak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne başvurup, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, master öğrencisinin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.