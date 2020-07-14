Davasını tutuklu bekleyecek

Lefkoşa’da 10 Temmuz tarihinde saat 13.10 raddelerinde tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ledra Palace geçiş noktasından Kıbrıs’ın giriş yapmak isterken yakalanan zanlı B.R.U., bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Metin, zanlının suçüstü olarak tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.