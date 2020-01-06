Davasını cezaevinde bekleyecek

Ercan Havaalanı’ndan giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan M.K. aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı M.K., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı, bugün teminat talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Ercan Havaalanı’ndan giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan M.K. aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, zanlının 02.01.2020 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine tasarrufunda 1 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, turist statüsündeki zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.