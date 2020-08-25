Davalarını tutuksuz bekleyecek 

Haspolat’da meydana gelen ev açma sirkat suçlarından tutuklanan zanlı N.S., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının ‘ev açma’ ve ‘sirkat’ suçlaması ile tutuklandığını anlattı.

Polis, 19.08.2020 tarihinde Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde Talat Özakan’ın mandırasındaki işçi lojmanları içerisinde N.S.’nin arkadaşı olan Sheraz Hussain’in kullanımındaki odada cüzdanın içindeki 700 TL ve Samsung S8 marka cep telefonunu sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını ve cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını ayrıca zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının davalarında hazır olmasının sağlanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL değerinde kefil kefaleti imzalaması ve 5 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.