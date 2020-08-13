Davalarını tutuklu bekleyecek

‘Cinsel Tecavüz’, ‘Vahim zarar’, ‘Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ile Alıkoyma’, ‘Cinsel Saldırı’, ‘Ciddi Darp’, ‘Kasti hasar’ ve ‘Cinsel Taciz’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.P., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis çavuşu Tolga Ateşli, olayın 4 ile 5 Ağustos tarihleri arasında meydana geldiğini anımsatarak zanlı K.P:,’nin eşinin kendisini aldattığı gerekçesi ile ciddi şekilde darp ederek göğüs kafesinde 9 kemiğini kırdığını söyledi.

Zanlının, eşini odaya kilitlediğini ve daha sonra cinsel dokunulmazlığını ihlal ederek tecavüz ettiğini ifade eden Ateşli, olayın polisin bilgisine 1 gün sonra geldiğini kaydetti.

Polis, alınan ihbar üzerine Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinin ziyaret edildiğini ve hastaneye Sosyal Hizmetler görevlisinin de gelmesinin sağlandığını ve sosyal hizmetler görevlisinin huzurunda temin edilmiş olup, temin edilen ifadesinde zanlının müştekiyi ciddi şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, müştekinin ciddi şekilde darp edildiğinden İfadesini parmak basarak imzalayabildiğini belirtti. Polis, zanlının cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor temin edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, TC - KKTC vatandaşı olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğinden tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının itham edildiği suçların ciddiyetine değinip, 75 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.