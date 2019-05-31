Davalarını tutuklu bekleyecek

Lefkoşa’da evinde ekili halde dört kök hintkeneviri bitkisi bulunan zanlı H.B., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Metin, Lefkoşa’da 28.05.2019 tarihinde saat 15.30’da telefonda tacizlik meselesinden tutuklu olan zanlının evinde yapılan aramada dört kök hintkeneviri bitkisi bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.