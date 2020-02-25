Davalarını cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın güneyine geçiş yapan ve Lokmacı Geçiş Kapısı’ndan polise teslim olan zanlı A.H., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen dünkü teminat duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Aytan Özoğlu, yeminli şahadet vererek olguları aktardı.

Özoğlu, zanlı A.H.’nin 5 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirterek, zanlının 6 Kasım 2019 tarihinde ise 1. derece yasak bölge olan Kermiya Geçiş Kapısı’ndan yetkili makamlardan izinsiz olarak Kıbrıs’ın güneyine giriş yaptığını kaydetti.

Zanlının 21 Şubat 2020 tarihinde tekrar KKTC’ye giriş yapmak istediğini dile getiren Özoğlu, bu sırada tespit edilip suçüstü yakalandığını vurguladı.

Özoğlu, zanlının Suriye ve Türkiye vatandaşı olduklarını belirtip, ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 16 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.