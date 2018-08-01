Davalar ertelendi

Bakanlar Kurulu’nun hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiği 174 ‘istisnai yurttaşlık’ ile Yüksek İdare Mahkemesi’nde dün yeniden görüşülen davaların bir kısmı 10 Ağustos, bir kısmı da 13 Ağustos’a ertelendi.

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Bakanlar Kurulu’nun hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiği 174 ‘istisnai yurttaşlık’ ile ilgili yargı süreci işliyor.

Verilen kararın iptali ve ara emri alınması için Yüksek İdare Mahkemesi Yargıçları Gülden Çiftçioğlu ile Beril Çağdal huzurunda dün yeniden görüşüldü.

Davaların bir kısmı 10 Ağustos, bir kısmı da 13 Ağustos’a ertelendi.

İçişleri Bakanlığı adına davaları yürüten Avukat Uğur Çulhaoğlu’ndan alınan bilgiye göre; her iki tarihte davaların ara emri başvuruları görüşülmeye devam edilecek.

Hatırlanacağı üzere; İçişleri Bakanlığı, iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili Yüksek İdaresi Mahkemesi’nde (YİM) görüşülen 10 davadan 2’siyle ilgili ara emri talebine itiraz etmediğini, mahkemenin iki davayla ilgili geçici ara emri verdiğini duyurmuştu.

