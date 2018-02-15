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DAVA TAMAMLANDI, GÖZLER KARARDA

DAVA TAMAMLANDI, GÖZLER KARARDA

22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşanan şiddet olaylarına yönelik dava tamamlandı.

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Afrika gazetesi önünde 22 Ocak’ta yaşanan şiddet olaylarına yönelik dava tamamlandı.

Tutuklu bulunan 6 zanlı ile ilgili karar 21 Şubat saat 14.00’de okunacak.

 

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