DAVA TAMAMLANDI, GÖZLER KARARDA
22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşanan şiddet olaylarına yönelik dava tamamlandı.
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Afrika gazetesi önünde 22 Ocak’ta yaşanan şiddet olaylarına yönelik dava tamamlandı.
Tutuklu bulunan 6 zanlı ile ilgili karar 21 Şubat saat 14.00’de okunacak.
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