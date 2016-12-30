Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. DAÜ’ye Ukraynalı hentbolcu
DAÜ’ye Ukraynalı hentbolcu

DAÜ’ye Ukraynalı hentbolcu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ukraynalı Andrii Matiuk’u renklerine bağladı.

A+A-

Eren ŞİŞİK

Bu sezon Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen ve sezon başında kadrosunda Samet Kösetürk’ü tutan, yanına YDÜ’nün golcüsü Özden Demiralp’i transfer eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yabancı oyuncu transferinde de önemli bir ismi kadrosuna kattı. Mağusa ekibi Ukraynalı oyuncu Andrii Matiuk’u renklerine bağlayarak kadrosuna güç kattı. 32 yaşındaki oyuncuya federasyonda imza da attıran DAÜ takımı çalışmalarını sürdürecek.

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.