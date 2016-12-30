DAÜ’ye Ukraynalı hentbolcu
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ukraynalı Andrii Matiuk’u renklerine bağladı.
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Eren ŞİŞİK
Bu sezon Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen ve sezon başında kadrosunda Samet Kösetürk’ü tutan, yanına YDÜ’nün golcüsü Özden Demiralp’i transfer eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yabancı oyuncu transferinde de önemli bir ismi kadrosuna kattı. Mağusa ekibi Ukraynalı oyuncu Andrii Matiuk’u renklerine bağlayarak kadrosuna güç kattı. 32 yaşındaki oyuncuya federasyonda imza da attıran DAÜ takımı çalışmalarını sürdürecek.
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