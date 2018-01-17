DAÜ’lü öğrencilerin filmleri izleyici ile buluştu



Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Sinema – TV Bölümü öğrencilerinin bitirme projeleri kapsamında hazırladıkları kısa filmler, izleyici karşısına çıktı.

Danışmanlığını ve eğitmenliğini DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema-TV Bölüm Başkan Yardımcısı Ahmet Goran’ın yapmış olduğu bitirme projeleri kapsamında gerçekleştirilen galaya, öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri de büyük ilgi gösterdi.

Organizasyonun açılış konuşmasını Sinema-TV Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Özad yaptı. Doç. Dr. Özad konuşmasında, her dönem olduğu gibi bu dönem de öğrencilerinin yapmış olduğu kısa film çalışmalarını izlemekten heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Ardından sözü devralan DAÜ Sinema-TV Bölüm Başkan Yardımcısı Ahmet Goran ise, galada emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcılara iyi seyirler diledi.

Galada birbirinden değerli kısa filmler gösterildi

Galada gösterimi yapılan, öğrencilerin hazırlamış olduğu 15 eser ise şöyle idi: “A – B Dedik” (Fırat Uslu), “Geç Kaldım” (Yağmur Çelik), “Kırmızı Başlıklı Kız” (Ali Merdan Doğan), “Koltuk” (M. Hürrem Kütay), “Fatura Mı Bedel Mi?” (Beste Özdağ), “Bekleyiş” (Mehmet Öztanburi), “Bumerang” (Berkay Özcan), “Sinyal Yok” (Gökberk Özalan), “Sosyal Deney’im” (Şebnem Ali), “Gel – Git” (Mehmet Teoman Sadıkoğlu), “Ters Yön” (Serdar Öden), “Check – In” (Tahsin Cellaloğulları), “Buluşma” (Mustafa Seymen), “Döngü” (İbrahim Can Köse), “Çark” (Merve Pöze).

Film gösterimlerinin ardından kokteyle geçilerek devam eden gala ise, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.