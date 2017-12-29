DAÜ’lü öğrenciler NOEL’i kutladı 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından her yıl Hristiyanlar tarafından 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumu dolayısı ile kutlanan Noel kutlamaları için etkinlik gerçekleştirildi.

DAÜ’de öğrenim gören, yabancı uyruklu Hristiyan öğrenciler 22 Aralık Cuma akşamı 19:00- 23:00 saatleri arasında Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlenen “Christmas Party” ile bir araya geldi.



Saat 19:00’da başlayan söz konusu etkinlikte 3 farklı klise korosu Noel’e özgü şarkılar seslendirerek noel ruhunu geceye katılanlara yaşattılar. Yaklaşık 1000’e yakın öğrencinin katıldığı partide öğrenciler sergiledikleri dans gösterileri ve seslendirdikleri şarkılar ile geceye katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.