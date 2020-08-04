DAÜ'den yeni burs sistemi uygulaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeni bir öğrenci burs sistemi uygulaması başlattı. Yeni sisteme göre, kişi, kurum ve kuruluşlar “Burs Sağlayıcı” adı altında üniversitede eğitim hakkı kazanmış olan ancak maddi zorluk yaşayan ve/veya başarılı olan öğrencilere burs imkânı sağlayabilecekler.

Bu uygulamada “Burs Sağlayıcı” tarafından bir akademik yıl ve/veya eğitim süresi boyunca öğrenim ve/veya eğitim harcı burs imkânı sağlanmasına ilişkin DAÜ ile taraflar arasında Öğrenci Burs Sözleşme koşulları ve taahhütname imzalanacak. Böylece kişi, kurum ve kuruluşlar, DAÜ öğrencilerine yıllık veya eğitim süreleri boyunca burs imkânı sunacaktır.

DAÜ Rektörlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Farklı kişi, kurum ve kuruluşların üniversitemiz ile iş birliği yaparak öğrencilerimize burs imkânı sağlanması ve katkıları üniversitemiz ve öğrencilerimiz için oldukça önemli ve bir o kadar da değerlidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen önemden dolayı şimdiden çok teşekkür eder, bu kapsamda yeni başlatmış olduğumuz öğrenci burs sistemi uygulamamızı sizlerle paylaşmak isteriz.” ifadeleri kullanıldı.