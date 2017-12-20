DAÜ’den çifte galibiyet

Doğuş Dede

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde 6’ncı, Büyük Erkekler Ligi’nde 5’inci hafta mücadelesi dün akşam başladı. Geceyi kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, lig lideri Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ve Lefke Avrupa Üniversitesi, erkeklerde de DAÜ galibiyetle tamamladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi kadınlarda ve erkeklerde Yeni Erenköy’ü konuk etti. Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan mücadelede gülen taraf her iki karşılaşmada da 3-0’lık skorlarla DAÜ oldu. Bu sonuçla kadınlarda ve erkeklerde DAÜ 4’üncü galibiyetini hanesine yazdırdı.

LAÜ ve Çamlık kayıpsız

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmada LAÜ rakibine 3-0 üstünlük sağlayarak zirve iddiasını sürdürdü. Kadınlar Ligi’nin yenilgisiz lideri Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ise Mağusa Arena’da konuk ettiği Vakıflar’ı 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Büyük Erkekler Ligi’nde bu akşam RA25 Spor Salonu’nda oynanacak olan YDÜ – Vakıflar karşılaşması ile hafta tamamlanacak.