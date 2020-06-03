DAÜ'den burs imkanları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), pandemi süreci nedeniyle bu yıl tıp ve diş hekimliği programları dışındaki programlara lise başarı puanına göre öğrenci alacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, pandemi süreci nedeniyle bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, çevrimiçi (online) başvuru ile lise not ortalamalarına göre öğrenci alınacak.

Bu bağlamda, öğrencilere geniş burs imkânları da sağlanacak. Üniversitenin, tıp ve diş hekimliği programları hariç, her programa; ilk sırada yerleştirilen aday, Lise Başarı Puanı (LBP) 8.50 ve üzerinde ise, yüzde 100, 2. ve 3. sırada yerleştirilen adaylar, Lise Başarı Puanları (LBP) 7.00 ve üzerinde ise, yüzde 75, 4. ve 5. sırada yerleştirilen adaylar, Lise Başarı Puanları (LBP) 7.00 ve üzerinde ise, yüzde 50 burs hakkı kazanacak.

Ayrıca, herhangi bir programa (Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç) kayıt yaptırmaya hak kazanan, lise veya dengi okul birincileri de, mezuniyet derecesi pekiyi olması halinde, yüzde 100 burs kazanacak.

GCE A/AS Level ve IGCSE- GCSE 0 Level sınav sonuçları ile kabul için başvuran adaylardan, tıp ve diş hekimliği programları hariç diğer programlara yerleşen ve gerekli koşulları sağlayan bir adaya yüzde 100, iki adaya yüzde 75 ve iki adaya da yüzde 50 olmak üzere, puan sıralarına göre, en fazla 5 adaya burs verilecek. Adayların yüzde 100 burs hakkı için 400 veya üzerinde, yüzde 75 burs için 350 veya üzerinde, yüzde 50 burs hakkı için ise 300 veya puan alması gerekiyor.

DAÜ’de lisans veya ön lisans programlarına (tıp ve diş hekimliği programları hariç) kayıt yaptırmaya hak kazanan DAÜ mezunlarının çocuklarına da yüzde 25 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak. İlgili öğrencinin hem annesi, hem de babasının DAÜ mezunu olması halinde yüzde 50 indirim uygulanacak. Aynı zamanda, DAÜ lisans veya ön lisans programlarında eğitim alan kardeşlerden, kıstasa uygun ilk iki kardeşin her biri için yüzde 25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için yüzde 75 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak. Üç kardeşe uygulanan indirimler, iki kardeş ve bir ebeveynin lisans veya ön lisans programlarında olması durumunda da uygulanacak.

DAÜ personel çocuklarına da, üniversitede en az 15 yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil olmak üzere, tıp ve diş hekimliği programları hariç, yüzde 50 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak.

Sisteme bugüne kadar 1500’e yakın öğrencinin başvurduğu belirtilerek, adayların www.emu.edu.tr adresinde yer alan DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne başvurularını 10 Haziran’a kadar ücretsiz olarak yapabilecekleri kaydedildi.

Tüm adayların başvuru puanları 18 Haziran’da açıklanacak. Açıklanan başvuru puanlarına itirazlar 19 Haziran saat 16.00’ya kadar yapılabilecek. 19 Haziran saat 20.00’den sonra DAÜ tarafından başvuruda bulunan öğrencilerin başarı puanlarına göre yerleştirildikleri programlar açıklanacak.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ İÇİN SINAV YAPILACAK

DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları için ayrı bir yazılı sınav yapılacak. DAÜ ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ve DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak diş hekimliği programı için yazılı sınav 18 Haziran Perşembe günü, 10.30-13.00 saatlerinde tek oturum halinde DAÜ kampüsü ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi’nde yapılacak.