DAÜ'de yurt ücretlerine indirim ve kur sabitlemesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen öğrenci yurtlarının yetkilileriyle yeniden görüştü.

Yap-İşlet-Devret modeli ile işletilen öğrenci yurtlarının yetkilileri gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kur sabitleme, indirim ve Türk vatandaşları için Türk Lirası ödeme kararı aldı.

Yetkililer yurt ücretlerinde %10’luk indirim yaptıklarını ve bunun yanında Dolar kurunu Beş Türk Lirası’na sabitlediklerini açıkladılar.

Kısa sürede gerçekleştirdikleri çalışma için yurt yetkililerine teşekkür eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, öğrencilere kaliteli eğitimin yanında rahat, huzurlu ve mutlu ortamlar sunmanın da önemine dikkat çekerek alınan önlemlerden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bu uygulamaya 9 öğrenci yurdu dahil edildi. DAÜ Rektörlüğü de yaşanan bu zorlu ekonomik ortamda öğrencilerine kendi imkanları kapsamında yardımcı olmak için bazı kararlar aldı. Üniversiteye ait yurtlarda %10 indirim yapılmasının yanı sıra üniversite restoranında günlük 3 öğün düşük ücretli yemek imkanı ve 28 eylüle kadar kayıt dönemi içerisinde Türkiye’den KKTC’ye yapılacak tek yön uçuşlarda belli oranda uçak biletine katkı sağlama kararı aldı.