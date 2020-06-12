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DAÜ'de 'sosyal mesafe'li seçim

DAÜ'de 'sosyal mesafe'li seçim

Seçim, salgın nedeniyle maske ve eldivenlerle, sosyal mesafe kuralına uyulan bir ortamda devam ediyor.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ)  Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan rektörlük için seçim (eğilim yoklaması)  bu sabah saat 08.30'da başladı.

Saat 15.30’a kadar devam edecek seçimde adaylığı kabul edilen Prof. Dr. Turgay Avcı, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa İlkan, Prof. Dr. Dennis A. Siginer, Prof. Dr. Ahmet Sözen ve Prof. Dr. Vedat Yorucu yarışıyor..

Seçim, salgın nedeniyle maske ve eldivenlerle, sosyal mesafe kuralına uyulan bir ortamda devam ediyor.

Oy kullanacak kişilerin binaya girişte ateşi ölçülüyor.

1330 DAÜ çalışanı ve 14 öğrenci temsilcisinin oy kullanacağı seçimde sonuçların saat 18.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.

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Fotoğraflar Fehime Alasya

 

 

 

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