DAÜ’de rock şöleni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 8.’si, bu yıl 27 Nisan Cuma günü, saat 16:30 – 01:00 arasında, DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte; DAÜ Müzik Kulübü ile Türkiye’nin ünlü rock grupları Vera, Son Feci Bisiklet, Adamlar, Aylin Aslım, Yüksek Sadakat, Manuş Baba, Feridun Düzağaç ve Bulutsuzluk Özlemi, saat 16:30’dan itibaren DAÜ Stadyumu’nda rock severlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Kıbrıs'ın dört bir yanından DAÜ’ye akın eden halk, konserleri büyük bir coşkuyla seyretti. Girişin ücretsiz olduğu konserlerde, DAÜ Stadyumu’nda büyük izdiham yaşandı.

Konserde katılımcılara seslenen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 106 ülkeden 20 bin’i aşkın öğrencisiyle bir dünya markası olan DAÜ’nün, sınav haftası sonrasında gerçekleşen Rock’n EMU etkinliği ile ülkeye dünya standartlarında bir etkinlik sunduğunu belirterek, tüm katılımcı gruplara ve konserlere yoğun ilgi gösteren KKTC halkına teşekkürlerini iletti ve iyi eğlenceler diledi. Katılımcı gruplara DAÜ Rektörlüğü adına teşekkür plaketlerini DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler takdim etti.