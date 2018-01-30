DAÜ'de renkli “Mezuniyet Resepsiyonu”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezunları ve velileri için, 29 Ocak 2018 Pazartesi gecesi, DAÜ Deniz Tesisleri’nde “Mezuniyet Resepsiyonu” düzenledi. Mezuniyet öncesinde gerçekleştirilen resepsiyona çok sayıda mezun öğrenci ve aileleri katıldı. 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 56 farklı ülkeden mezun veren DAÜ, bugüne kadar 116 farklı ülkeden mezun vermiş oldu. DAÜ TV tarafından hazırlanan ve kampüs yaşamı ile ilgili görselleri içeren sinevizyon gösterimi ile başlayan geceye; DAÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, Akademik ve Yönetsel Personel de katılarak mezunların mutluluğunu ve coşkusunu paylaştı.

Oldukça renkli ve keyifli geçen gecede konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, tüm mezunlara ve ailelerine “Hoşgeldiniz” diyerek, mezuniyet gününün kendileri için gururlu bir gün olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Osam, mezuniyetin emeklerin karşılığının alındığı bir gün olduğunu dile getirerek, mezunların kalben her zaman DAÜ’de olacağını bildirdi. Prof. Dr. Osam, tüm mezunlara yeni hayatlarında başarılar dileyerek güzel bir gece geçirmeleri temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Osam’ın konuşmasının ardından ünlü Kıbrıslı Türk piyanist Arman Ratip, geceye katılanlara keyifli saatler yaşattı. Konser esnasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, tek tek bütün masaları gezerek mezunlar ve aileleriyle sohbet etti. Prof. Dr. Osam’a yoğun ilgi gösteren mezunlar ve aileleri, kendisi ile bol bol fotoğraf çektirdi. Coşkulu ve keyifli geçen mezuniyet resepsiyonu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın, ünlü piyanist Arman Ratip’e plaket takdimi ve mezunlar adına kesilen mezuniyet pastası ile sona erdi.