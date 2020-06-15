DAÜ’de oy sayımına geçildi

DAÜ’deki rektörlük seçiminde oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar açıldı, sayım başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan rektörlük için seçimi için ikinci tur oylaması (eğilim yoklaması) pazartesi bugün yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi, az önce sona erdi. Sandıkların açılması ile oy sayımına başlandı.

İkinci tur için oy sayımı 15:45'te resmen başlarken, ilk olarak online sonuçlar gösterildi. Bugün 38 kişi online olarak oy kullandı, bu oylara göre, Aykut Hocanın 33, Ahmet Sözen ise 5 oy aldı.

İlk turda en fazla oyu alan iki aday Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Prof. Dr. Ahmet Sözen, ikinci turda yeniden yarışıyor.

İlk turda Aykut Hocanın oyların % 39.3'ünü, Ahmet Sözen ise % 23.26'sını almıştı. İlk tur oylamada Prof. Dr. Turgay Avcı % 22.66, Prof. Dr. Vedat Yorucu ise % 10.70, Prof. Dr. Mustafa İlkan % 3.97, Prof. Dr. Dennis A. Siginer % 0.30 oranında oy almıştı.

DAÜ'deki oy sayımı CANLI aktarım için:

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