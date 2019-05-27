DAÜ’de münhal gerginliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) , müdürlük münhalleri için 24 Mayıs Cuma günü adaylara sınav çağrısı yapıldığını belirterek, “münhalin zamanlamasının, iç huzuru bozacak şekilde tartışma ortamı yaratmasına sebep olanları” kınadı.

DAÜ PER-SEN, konuyu bu noktaya getiren tüm sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

DAÜ PER-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Rektörlüğün önerisi ile VYK'nın 7 Şubat tarihinde aldığı müdür kadrolarına münhal kararının; yaklaşık 3 ay sonra, 4’lü koalisyon hükümetinin bozulduğu tarihten hemen sonra yangından mal kaçırırcasına işleme alındığını savundu.

Açıklamada, sınavın üç aşamada olacağının belirtildiği ancak hangi sınava ne kadar ağırllık verileceğinin açıklanmadığı kaydedilerek, eleştirildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınav ağırlıkları sınav sonrası birileri tarafından desteklenen kişilere göre mi ayarlanacak?

Bu filmi daha önce de gördük. Gerek görevlendirmelerde gerekse vekâletler dağıtılırken. Ancak bu sefer yangın o kadar büyük görünüyor ki, yangından öncelikli kurtarılacaklar için çok acil düğmesine hemen basılmıştır. Müdürlük münhaline başvuru kriterlerini sağlamayan kişilerin bile başvuruları geçerli sayılarak, gerçek hak sahipleri töhmet altında bırakılmıştır.

VYK ve Rektörlük, sürekli olarak dile getirdiği 'şeffaf' ve 'demokratik' yönetim ilkelerine ters uygulamalar yapmakta veya birileri tarafından bu yola yönlendirilmektedir.

Yıllarca görevlerini hakkı ile yapan saygıdeğer müdür arkadaşlarımızın emeklerini birkaç kişi için hiçe sayanlar, onların emeklerini itibarsızlaştırmıştır.”

ÇALUDA’dan münhal eleştirisi

Çaluda, DAÜ’de açılan müdürlük münhalini eleştirdi: “İş barışını ve iç huzuru bozacak bu davranışlardan vazgeçilmesini tavsiye ederiz, emekçi DAÜ ailesinin haklı davalarında yanlarındayız”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde VYK kararı ile 7 Şubat tarihinde alınan müdürlük münhalleri kararının düşündürücü bir şekilde karar tarihinden 3 ay sonra sadece bir günlük münhalle işleme konulmasını eleştirdi.

Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, 4’lü koalisyon hükümetinin düşmesinden hemen sonra alelacele birilerini müdür atamak için düğmeye basıldığını savunarak, iş barışını ve iç huzuru bozacak bu davranışlardan vazgeçilmesini tavsiye etti, emekçi DAÜ ailesinin haklı davalarında yanlarında olduklarını ve gerekenin yapılacağını bildirdi.

İşleme konulma zamanı ve tartışmalar dikkate alındığında şeffaf ve demokratik bir münhal olmayacağını savunan Çaluda, bu duruma kesinlikle müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çaluda, “Daha önceki görevlendirmeler ve vekaletler için yapılan haksızlıklar, yaşanan tartışmalar ve özellikle yönetsel personelin maaş katsayısı gasp girişimi ile ilgili hukuki süreçler devam ederken, DAÜ yine bir krizle gündeme geliyor” dedi.