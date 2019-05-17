DAÜ'de MFÖ rüzgarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24’üncü Bahar Festivali devam ediyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında dün MFÖ grubu sahne aldı. Yapılan açıklamada festival kapsamında yarın 12.30’da “Çukur” dizisinde “İdris Koçovalı” karakterini canlandıran Ercan Kesal, Aktivite Salonu’nda söyleşi gerçekleştirecek; “Jet Sosyete” dizisinde “Tonguç” karakterini canlandıran Enis Arıkan saat 13:30’da ve evlilik programlarıyla tanınan Esra Erol 16:00’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda katılımcılarla buluşacak.

Gazeteci, yazar, oyuncu, sunucu, senarist ve yapımcı Gülse Birsel ise yarın 17.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda söyleşi gerçekleştirecek.

Etkinlikler kapsamında 22.00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu ana sahnesinde Edis sahne alacak.