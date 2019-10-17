DAÜ’de grev

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesindeki bir maddenin bir yıldır uygulanmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası Eş başkanı Buğu Sümen Cohar grevi, bir yılı aşkın süredir imzalanan toplu iş sözleşmesindeki iç hizmetler döner sermayeyi ilgilendiren madde 36’nın hayata geçmemesi nedeniyle uyguladıklarını belirtti.

Bu maddeye göre üniversitede ihtiyaç analizlerinin tamamlanıp, ihtiyaca göre döner sermaye personelinin üniversite kadrolarına uyum sağlanmasının içerdiğini dile getiren Cohar, ancak bir yılı aşkın süredir bu maddenin çalıştırılmadığını söyledi.

Her geçen gün döner sermaye çalışanlarının sorunlarının çözümlenemez bir hal aldığını ifade eden Cohar, sorun çözümlenene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Fotoğraf: MHA