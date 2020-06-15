DAÜ’de en çok oy alan Aykut Hocanın

DAÜ Rektörü için ikinci tur eğilim yoklamasını Aykut Hocanın kazandı. İki tur oylamasında yarışan Aykut Hocanın 721, Ahmet Sözen: 489 oy aldı. Eğilim yoklamasının sonucu yarın Senato’nun onayına sunulacak.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir konuşma yapan Aykut Hocanın: "Bu seçimde beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, tüm kategorilerde güçlü destek aldım. Ayrılık gayrılık yoktur, hep beraber güzel bir yönetim olmasını diliyorum. Demokratik katkı sağlayan DAÜ ailesine teşekkür ederim. Yapacak çok işimiz var. Belirttiğimiz ve önerdiğimiz projelerle arkadaşlarımın sunduğu projeleri birleştirerek çalışacağız" dedi.

Sözen: “DAÜ artık adil yönetilmelidir”

Ahmet Sözen ise yaptığı açıklamada özetle şunları ifade etti:

“Çok güzel bir yarış oldu, çok teşekkür ederim. Ben bu yarışta hep şunu savundum, 15 senedir yapılan her seçim sorunluydu. Siyasi kayırmalar ve müdahaleler seçime damgasını vurdu. Bu dönemlerde hep huzursuzluk yaşadık, tüm çalışanların motivasyonu düştü. Artık normalleşmemiz lazım. Bunun için de bu süreçlerin son bulması, şeffaf bir yönetim için yola çıktım. Her gün çalıştık, propaganda yapmadık. Umarım yeni yönetim de bunları göz önünde bulundurur. DAÜ artık adil yönetilmelidir. Çok teşekkürler…”