DAÜ'de dezenfekte işlemi yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) dezenfekte işlemi yapıldığı açıklandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü tarafından kurulan “COVID-19 Farkındalık Komitesi” çalışmalarını sürdürüyor.

Buna göre, “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi almış DAÜ Temizlik İşleri Şube Amirliği personelinden oluşan DAÜ Acil Temizlik ve Dezenfeksiyon Ekibi Cuma gününe kadar derslikler, kütüphane, sağlık merkezi, özel ve DAÜ yurtlarının tamamı, yemekhaneler ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi yapacak.