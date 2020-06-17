DAÜ'de devir teslim yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ Rektörlüğünde görev devir teslim töreni yapıldı.

DAÜ’de yapılan eğilim yoklamasını kazanan ve dün Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Aykut Hocanın görevi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’den devraldı.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) da bulunduğu törende Prof. Dr.Hasan Demirel yeni rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a çiçek takdim ederek görevinde başarılar diledi.

HOCANIN: "ARTIK ÇALIŞMA ZAMANI"

Prof. Dr. Aykut Hocanın Rektörlükte gerçekleşen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, kendisini rektör olarak atayan Vakıf Yöneticiler Kurulu’na teşekkür ederek “Artık çalışma zamanı” dedi.

Hocanın, görevi devraldıktan sonra vakit kaybetmeden DAÜ’nün öncelikli sorunlarını ele alarak gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Hocanın, pandemi sürecinde görev yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel’in çok yüksek bir performans sergilediğini söyleyerek teşekkür etti.

Hocanın DAÜ’de iş barışını sağlayarak üniversitenin daha da atılım yapması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

ÖZCENK: "DEMOKRATİK BİR SEÇİM SÜRECİ GEÇİRDİK"

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk de, DAÜ’de çok demokratik bir seçim süreci geçirildiğini vurguladı.

Özcenk, 20 Şubat’ta göreve gelen Rektör Vekili Hasan Demirel ve ekibinin çok yüksek bir performansla pandemi sürecini başarıyla yönettiklerini kaydetti.

Özcenk VYK olarak Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın olumlu yönde önünü açıp destekleyeceklerini söyledi.

DEMİREL: "HOCANIN DAÜ'YÜ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"

Görevi devreden Prof. Dr. Hasan Demirel de rektörlük seçimini kazan Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kutlayarak, başarılar diledi.

DAÜ’de seçim yarışında kimsenin kaybetmediğini üniversitenin kazandığını belirten Demirel, Aykut Hocanın’ın çok tecrübeli, donanımlı ve vizyon sahibi biri olarak DAÜ’yü daha da ileriye taşıyacağına inanç belirtti.

DEMİREL’E PLAKET



Devir teslim töreni öncesinde de 20 Şubat’ta Prof. Dr. Necdet Osam’ın istifasının ardından Senato önerisiyle Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Hasan Demirel’e VYK tarafından teşekkür plaketi verildi.

VYK Başkanı Erdal Özcenk Rektör Vekili olarak pandemi sürecinde görev yapan Prof. Dr. Hasan Demirel’in görevini başarıyla tamamladığını çok önemli bir görevde bulunduğunu ifade etti.

Özcenk hizmetlerinden dolayı Demirel’!e teşekkür etti.

Prof. Dr. Hasan Demirel de VYK’nın gösterdiği vefa örneğine teşekkür etti.

Görev süresinde VYK’nın desteğini hep yanında hissettiğini söyleyen Demirel, pandemi sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatıldığını vurguladı.

Pandemi sürecindeki çevrim içi eğitimin devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Demirel, öğretim üyeleri ve öğrencilerin buna çok kısa bir sürede adapte olduklarını , DAÜ’nün kurumsal yapısı ve teknik donanımı sayesinde çevrim içi eğitimin başarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Demöirel, rektörlük görevine seçilen Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın bayrağı daha da ileriye taşıyacağına inandığını söyleyerek başarılar diledi.