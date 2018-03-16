DAÜ’de coşkulu Fas gecesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda organize edilen coşkulu “Fas Gecesi”nde, DAÜ’lü öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinliğe DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da katıldı. Fas’ın Marekeş kentinde yer alan meşhur Jemaa el-Fnaa Meydanı, Kongre Sarayı’nın girişinde canlandırıldı. Fas’ta bulunan bu meydanda, turistlerin ilgisini çekmek için maymunlarla ve yılanlarla yapılan çeşitli şovlar yapılıyor. Faslı öğrencilerden biri de bu ünlü meydanda yapılan yılan dansı şovunu canlandırarak, katılımcıların oldukça dikkatini çekti. Kongre Sarayı girişinde aynı zamanda geleneksel oyunlar oynanırken, dört mevsimi de sürekli olarak yaşayan Fas’ın doğusundan batısına kadar resme alınan eserlerin sergisi yapıldı.

“Bu Güzel Gece İçin DAÜ’ye Teşekkürler”

Gecede konuşan Fas Öğrenci Birliği Başkanı Mehdi Fanan, DAÜ’deki tüm Faslı öğrencilere etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek, DAÜ Rektörlüğü’ne etkinliğin düzenlenmesinde kendilerine sağladıkları imkanlar için minnettar olduğunu belirtti. Fanan, bu gecenin Fas’ın güzel kültürü ve geleneklerini yansıtacağını vurguladı. Oldukça geniş katılımlı etkinlik, DAÜ’nün Faslı öğrencilerinden oluşan Sardaousse Grubu ve Zac Grubu’nun sergiledikleri başarılı performansların ardından verilen kokteyl partisi ile devam etti. Gecenin katılımcıları arasında ünlü Fas yerel kıyafet modacısı Nabiha Ghiati de yer aldı.