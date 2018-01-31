DAÜ'de cinayet öfkesi

Bazı yabancı öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde olay çıkardığı öğrenildi. Üniversitede toplanan öğrenciler dün Çanakkale göletti yanında cesedi bulunan Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesine tepki koyuyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde öğrencilerin okul idaresinden, cinayet zanlılarının deşifre edilmesini talep ettiği öğrenildi.

Kennedy Taomwabwa Dede'nin öldürülmesiyle ilgili Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı. Otopsi sonrası Dede'nin ölüm sebebinin darbeye bağlı beyin kanaması ve akciğer yaralanması olduğu belirtildi.

Açıklama şu şekilde;

30.01.2018 tarihinde, saat 16.45 sıralarında, Mağusa’da, Çanakkale Göletinde bir erkek cesedi görüldüğü polisin bilgisine gelmesi üzerine; yürütülen ileri soruşturmada, 29.01.2018 tarihinde, maktül Kennedy Taomwabwa DEDE (E-28)’nin yedi şahıs tarafından darp edilerek, araçla kaçırılıp Çanakkale Göletine götürülerek burada da adı edileni ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olmuşlardır. Mesele ile ilgili olarak O.K. (E-18), Z.K. (E-22) ve B.Ç. (K-16) tutuklanmış olup, 4 kişi aranmaktadır.

Maktülün 31.01.2018 tarihinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Dıştan alınan darbelere bağlı beyin kanaması ve akciğer yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

FOTOĞRAF GAMZE PİR BAYKUR