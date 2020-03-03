Devrim DEMİR

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) rektörlük koltuğu için seçim heyecanı başladı. Necdet Osam’ın istifasının ardından iki isim Rektörlük için adaylığını ilan ederken, üç farklı isimin adaylık için ismi konuşulmakta.

20 Şubat tarihinde Prof. Dr. Necdet Osam’ın görevinden istifa etmesinin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Tanju Besler, Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da istifa ettiklerini açıklamıştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Akademisyen Profesör Dr. Ahmet Sözen kişisel sosyal medya hesabı üzerinden DAÜ Rektörlük eğilim yoklamasında aday olacağını duyurdu. Adaylığını duyuran bir diğer isim ise Prof. Dr. Aykut Hocanın oldu.

YENİDÜZEN, adaylıkla anılan diğer isimlerle de görüştü.

A.SÖZEN: “Adayım. DAÜ’nün iç barışa ihtiyacı var.”

A. HOCANIN: “Aday olacağımı duyurdum”

N.OSAM: “Adaylıkla ilgili isteğim yok”

M.İLKAN: “Aday olmayı düşünüyorum”

Turgay Avcı ve Vedat Yorucu’nun ismi de adaylıkla anılıyor

U.GÖKÇE: “Sendika seçimlerde tarafsız kalmalı”

“Seçim demokratik bir gösterge olmayacak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğünden istifa eden Prof. Dr. Necdet Osam ise yeniden aday olmayacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Osam, adaylıkla ilgili isteği olmadığını, sürecin son derece karmaşık olduğunu ifade etti. Seçimin demokratik bir gösterge olmadığını ifade eden Osam, “2014 yılında görevi darbeyle devralmadık” dedi.

Üç isim daha konuşuluyor…

30 Mart tarihinde gerçekleşecek olan DAÜ Rektörlük eğilim belirleme yoklamasında aday olan Sözen ve Hocanın yanı sıra, DAÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Avcı, (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Yorucu ve Prof. Dr. Mustafa İlkan’ın adaylıkları da konuşuluyor.

İlkan: “Çalışmalar olgunlaştığı an adaylığımı açıklayacağım”

Adaylığı konuşulan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mustafa İlkan, bu yönde düşüncesi olduğunu açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan İlkan, DAÜ’nün ilk öğrencisi ve mezunu olduğunu söyledi. İlkan, DAÜ’de öğrenciliğinden sonra 30 yıl görev yaptığını, üniversitenin tarihini yaşadığını ve birçok görevde aktif olarak yer aldığını kaydetti.

İlkan, “Aday olmayı düşünüyorum, insanları çok iyi tanıyorum. Çalışmalar olgunlaştığı an adaylığımı açıklayacağım” dedi.





Gökçe: “Çok adaylı bir seçim süreci olacak”

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe seçim sürecini değerlendirdi. YENİDÜZEN’e konuşan Gökçe, sendikanın bugün ve yarın Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile ilgili istişare toplantısı yapacaklarını ve seçimlerdeki tavrını belirleyeceklerini söyledi.

Gökçe, “Kişisel olarak benim gördüğüm çok adaylı bir seçim süreci olacak. Sendika seçimlerde tarafsız kalmalıdır” dedi.

Osam: “Demokrasi burada kaybetti”



Rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Necdet Osam, YENİDÜZEN’e süreci değerlendirdi ve aday olmayacağını açıkladı. Sürecin son derece karmaşık ilerlediğini ifade etti. Seçimin bir başına demokratik gösterge olmadığını belirten Osam, “Senatörler özgürce sorgulayabilme yeteneğini ortaya koymadı. Büyük bir algı operasyonu ortaya kondu. Yeni seçilecek isimler de şunu iyi bilmeli, onlara da algısal operasyon yapılacak. Biz 2014 yılında görevi darbeyle devralmadık. İlgili kişinin görev süresi dolmuştu. Yeniden aday olmayacağımı herkes biliyor. Rektörlükte gözüm olmadı, gönlüm çok rahat. Görevden alnım açık bir şekilde ayrıldım.”

“DAÜ rektör harcıyor”

Prof. Dr. Necdet Osam, üniversitede üç sendikanın olduğunu, ikisinin halen sessizliğini koruduğunu ve istifa eden bir rektörün sorgulamasını yapmadıklarını anlattı. DAÜ’nün Rektör harcayan bir mekanizmaya sahip olduğunu vurgulayan Osam, “Rektör harcayan bir mekanizmaya dönüşen DAÜ, senatoyu da içine aldı. Doğru işler yapan insanları algı operasyonu ile zorlamak oldu. Demokrasi burada kaybetti. Üniversitede rektörlerin hiç biri kazasız belasız görevden ayrılmadı. DAÜ’nün uzun bir süre daha el değiştirmeden ayakta kalmasını temenni ederim” dedi.

Hocanın: “Adil, şeffaf, katılımcı, rasyonel ve çözüm odaklı çalışacağım”

Rektör adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Aykut Hocanın, istifanın ardından Vakfın münhal ilan ettiğini ve 16 Mart 2020 tarihine kadar seçim takviminin duyurusunun yapıldığını kaydetti. Aday olacağını duyurduğunu ifade eden Hocanın, “Bazı tedbir ve düzenlemeler yapılmalı. DAÜ için kolaylıkla yapılacak bir şeydir. DAÜ’de oturmuş bir düzen vardır, çok iyi noktalara gelmesi mümkündür. Rektörlük bana uzun yıllardır ısrar edilen bir durumdu. Tecrübelerimi de kullanarak adaylığımı duyurdum. Herkes demokratik hakkını kullanabilir, bu bir yarıştır seviyeli olacağını tahmin ediyorum.”

Aykut Hocanın’ın sosyal medyadan adaylığını duyurduğu açıklaması şöyle: “Sizlerden gelen güçlü desteği göz önünde bulundurarak Rektörlük eğilim yoklamasında aday olmaya karar verdim. Üniversitemize katıldığım 2000 yılından beridir akademisyen ve akademik yönetici olarak hizmet etmekteyim. DAÜ’de, Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve son olarak da Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak, DAÜ dışında, KKTC Üniversitelerarası Koordinasyon Kurulu üyeliği ve Türkiye Mühendislik Fakültesi Dekanlar Konseyi yürütme kurulu üyeliklerinde edindiğim deneyimle, Rektör olarak DAÜ’yü daha ileriye götürmek için tüm gücümle çalışmayı amaçlamaktayım. Son dönemde, üniversitemiz mali ve idari sıkıntılar yaşamaktadır. Öğrenci sayılarında yaşanan düşüşler, devlet ve diğer kaynaklardan alınan finansal desteğin azalması, kaynakların yeterince verimli kullanılamaması üniversitemizin ilerleyişini durma noktasına getirmiştir. Bunlara ek olarak, yönetimsel hata ve tutarsızlıklar, iş barışını zedelemiştir. Üniversitemiz dışındaki kurumlar ile olan ilişkilerimizde önemli sorunlar yaşanmaktadır. DAÜ’nün güçlü kurumsal yapısıyla ve donanımlı çalışanlarıyla, bütünlüklü bir plan çerçevesinde, elbirliği ile çok çalışarak, eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında yeniden lider konuma getirebileceğimize inancım tamdır. Rektör olarak, adil, şeffaf, katılımcı, rasyonel ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacağımı, DAÜ’nün ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarını artırarak özelde Gazimağusa’nın genelde KKTC’nin gurur kaynağı olması için elimden geleni yapacağımı siz DAÜ’lülere ifade etmek istiyorum. Yapılacak olan eğilim yoklamasında sizlerin desteğini bekler, DAÜ’ye hizmet için yarışacak olan tüm adaylara başarılar dilerim”





Sözen: “Adayım. DAÜ’nün iç barışa ihtiyacı var.”



DAÜ rektörlüğüne aday olduğunu 28 Şubat’ta kişisel sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Ahmet Sözen, “DAÜ’nün artık kutuplaşmadan uzak, iç barış ve huzurun oluşacağı bir normalleşme sürecine girmesi” gerektiğini belirtti.

Sözen’in açıklaması şöyle: "Sevgili DAÜ”lüler, en son söyleyeceğimi ilk başta söyleyerek başlıyorum: DAÜ Rektörlük eğilim yoklamasında aday olmaya karar verdim. Son zamanlarda DAÜ’nün farklı paydaş kesimlerinden gelen telkinler ve teşvikler neticesinde hür irademle bu karara vardığımı siz sevgili DAÜ’lülerle paylaşmak istedim. Ülkemizdeki yüksek öğrenim sektörü son zamanlarda, gerek ülke içi ve gerekse ülke dışındaki gelişmelere bağlı olarak bir süreç yaşamıştır. Bu süreç içerisinde olumlu gelişmeler olduğu gibi ekonomik sorunlar ve öğrenci sayılarındaki düşüşler gibi olumsuzluklarla da ister istemez kurumumuz karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu zorluklara rağmen DAÜ ciddi mücadeleler vermiş ve kurumun gelişmesi için tüm paydaşlar üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Her dinamik kurumda olduğu gibi DAÜ’de de dönem dönem yönetim değişiklikleri olmaktadır. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak son günlerdeki gelişmeler neticesinde üniversitemizde yeni rektörün belirlenmesi için bir süreç başlatılmıştır. Önemli olan, bu yeni sürecin siyasi kaygılardan arınmış, demokratik ve şeffaf bir şekilde vücut bulması ve DAÜ’nün artık kutuplaşmadan uzak, iç barış ve huzurun oluşacağı bir normalleşme sürecine girmesidir. 2004 yılında katıldığım DAÜ ailesinde bugüne kadar gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışında, rutin akademik görevlerim dışında bir çok alanlarda etkin katkılarım olmuştur. Özellikle, 2014-2016 döneminde yürüttüğüm DAÜ Akademik İşler Rektör Yardımcılığı görevinde gösterdiğim performans en önemli referansımdır. Bu görev süremde kendime pusula olarak aldığım ilkeler: herkese eşit mesafe, liyakata dayalı hakkaniyet, disiplin ve kaynakların verimli kullanılması olmuştur. Bu çıktığım yoldaki gailem, tüm DAÜ paydaşlarıyla beraber - öğretim üyelerinden, okutmanına, araştırma görevlilerinden idari ve işçi personeline - elbirliğiyle DAÜ’yü hakkettiği daha üst noktalara taşımaktır. Umarım, önümüzdeki eğilim yoklaması, seviyeli, demokratik, şeffaf ve DAÜ’nün daha ileriye taşınması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı olgunluk içerisinde geçen bir süreç olur. Bu bağlamda, bu sürece katılacak olan tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim."