DAÜ yeni mezunlarını verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

DAÜ Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Sarayı’nda saat 14.00’te başlayan törene bazı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, DAÜ Rektörü Necdet Osam, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkan ve üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Güz Dönemi mezunları adına konuşmalar yapıldı ve sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Osam: "Öğrencilerimizle gurur duyuyorum"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam törende yaptığı konuşmasına Elazığ ve Malatya’da can kayıplarına sebep olan depremle ilgili taziyesini bildirerek başladı.

Osam, öğrencileri kutlayarak gurur duyduklarını söyledi ve öğrenciler üzerinde emeği bulunan akademik kadro ve aileleri saygı ve hürmetle selamladığını belirtti.

Rektör Osam öğrencilere bundan sonraki hayatlarında doğruluk ve gerçeklikten uzaklaşmamaları, sorgulamaları ve hırsın aklın önüne geçmesine izin vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

Osam, insanın kendinde barındırdığı hiçbir özelliğin iyi bir birey olmanın önüne geçmemesi gerektiğini de ekledi.

Tatar: "Mezunlara sonsuz başarı ve güzel bir gelecek dilerim"

Başbakan Tatar da törendeki konuşmasına Elazığ ve Malatya’daki deprem mağduru ailelerin acılarını paylaştığını söyleyerek başladı.

Tatar, öğrencilerin ülkenin önemli bir üniversitesinden mezun olduklarını belirterek, ülkeye ve dünyaya faydalı olmaya hazır yeni mezunlara bol şans ve güzelliklerin yanı sıra insanlık diledi.

İnsanlığın, en çetin ve büyük mesele olduğunu, yeni mezunların bugünden başlamak üzere, öncelikle ailelerine sonra da memleketlerine karşı görevleri bulunduğuna dikkati çeken Tatar, mezunlara sonsuz başarı ve güzel bir gelecek dileyerek sözlerini tamamladı.

Akıncı: "Huzur içinde bir dünyaya katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenlerle, yaslı ailelerine rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

Akıncı, mezunlar için bundan sonrasının daha da zorlu geçeceğini belirterek, öğrencilerin ana okul çağından beri hep ellerinden tutan birileri olmasına rağmen bundan sonra kendi çabalarıyla, bilgi dağarcığı ve yetenekleriyle iyi birer meslek sahibi olup hayata tutunacaklarının altını çizdi.

Toplumsal anlamda gelişimin, sadece bilgiyle olmayacağını, iyi bir insan ve iyi bir birey olurken, bireyci olmadan ve bencilleşmeden hayata devam edebilmenin önemine işaret eden Akıncı, toplumsal dayanışmanın değerini bilerek, demokrasi, insan hakları ve çoğulculuğa bağlı kalarak, çevre ve iklim duyarlılığını da kazanıp bunu yaymanın öğrencilerin gelişimini tamamlamasına yardımları olacağını dile getirdi.

Öğrenmenin sonu olmadığını da kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilere hayat yolculuğunda hep öğrenici olma ve güzel bir dünyaya katkı yapma tavsiyesinde bulundu ve “Üniversite de bitiyor ama biz bu hayat yolculuğunda hep öğrenci olmaya devam edeceğiz. Hep öğreneceğiz, öğrendiklerimizle daha güzel bir toplumsal yaşama, daha güzel bir dünyaya barış, huzur içinde bir dünyaya katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülte okul ve bölüm birincilerine protokol tarafından diplomaları verildi.

Lisans ve ön lisans mezunlarının diplomalarının dağıtılması, kep atma ardından da Fikri Karayel konseri ses ve ışık gösterileriyle tören sona erdi.

DAÜ Güz Dönemi lisans ve ön lisans programlarından yaklaşık 900 öğrenci mezun oldu.